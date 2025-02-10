Введение США пошлин на товары ЕС будет незаконным, Брюссель защитит свои интересы — ЕК

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение Соединенными Штатами тарифов на европейские товары будет незаконным, Евросоюз защитит свои интересы. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

«Введение пошлин было бы незаконным и экономически контрпродуктивным, особенно с учетом глубоко интегрированных производственных цепочек, созданных ЕС и США посредством трансатлантической торговли и инвестиций, — отмечается в нем. — Мы отреагируем, чтобы защитить интересы европейского бизнеса, работников и потребителей от необоснованных мер».