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НОВОСТИ

Введение США пошлин на товары ЕС будет незаконным, Брюссель защитит свои интересы — ЕК

14:12 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение Соединенными Штатами тарифов на европейские товары будет незаконным, Евросоюз защитит свои интересы. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

«Введение пошлин было бы незаконным и экономически контрпродуктивным, особенно с учетом глубоко интегрированных производственных цепочек, созданных ЕС и США посредством трансатлантической торговли и инвестиций, — отмечается в нем. — Мы отреагируем, чтобы защитить интересы европейского бизнеса, работников и потребителей от необоснованных мер».

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