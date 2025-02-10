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Израиль должен найти $100 млрд для восстановления Газы — Эрдоган

15:00 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль несет ответственность за геноцид и разрушения в секторе Газа, которые оцениваются в $100 млрд, и должен найти источник для компенсации ущерба. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Масштаб разрушений в Газе оценивается в $100 млрд. Израиль и правительство [Биньямина] Нетаньяху несут ответственность за это. Израильские власти должны сначала заплатить за разрушения, а затем начать процесс восстановления Газы. Нетаньяху, вместо того чтобы искать места для жителей Газы, которых он не смог выселить с их земель, должен изыскивать ресурсы для покрытия ущерба в $100 млрд, который он нанес Газе», — сказал турецкий лидер в столице Малайзии Куала-Лумпуре, куда он прибыл с официальным визитом. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

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