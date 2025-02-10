Во Франции планируют создать питаемый от АЭС кластер искусственного интеллекта — WSJ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Франции планирует выделить 1 гигаватт (ГВт) атомной энергии для создания передового кластера вычислительных мощностей для развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, французское руководство рассчитывает, что реализация нового проекта позволит занять Франции и Евросоюзу более выгодное положение в конкуренции с США в области ИИ. Стоимость создания кластера оценивается в десятки миллиардов долларов.

Как указывает WSJ, речь идет о проекте компании FluidStack. Ее представители заявили, что планируют запустить первую очередь кластера с энергоемкостью 250 мегаватт (МВт) и с вычислительной мощностью, обеспечиваемой 120 тыс. ИИ-чипов Nvidia, в 2026 году. Для финансирования первого этапа компания намерена использовать собственные средства и привлечь кредиты на сумму $10,3 млрд. Проект должен стать французским ответом на американский Stargate, реализуемый OpenAI и SoftBank. В перспективе компания рассчитывает, что мощность объекта вырастет до 10 ГВт к 2030 году. Издание отмечает, что амбициозные планы могут столкнуться с рисками нехватки финансирования или необходимого количества чипов, спрос на который растет большими темпами.

Французское руководство считает, что ядерная энергетика может обеспечить конкурентное преимущество Франции в глобальной борьбе за лидерство в сфере ИИ. Как указывает WSJ, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об этом на закрытой встрече с руководителями крупного бизнеса.