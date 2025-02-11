Китайский дирижабль-разведчик может засечь самолеты-невидимки США с дистанции 2 тыс. км

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайский стратосферный дирижабль-разведчик, оснащенный новейшими инфракрасными системами обнаружения, может обнаруживать американские самолеты-невидимки, такие как истребитель F-35, с расстояния до 2 тыс. км. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

По ее данным, исследователи из Чанчуньского института оптики, точной механики и физики (CIOMP) проанализировали инфракрасную сигнатуру F-35 и пришли к выводу, что беспилотный разведывательный дирижабль может обнаружить задний тепловой след самолета-невидимки на расстоянии более 1 800 км, наблюдая его сбоку или сзади, а при наблюдении спереди дистанция обнаружения составила 350 км. При этом объединенная в сеть группа дирижаблей могла бы увеличить коллективную дальность обнаружения, указывают авторы исследования.