Ереван вряд ли примет посредничество РФ в переговорах с Баку — спикер парламента Армении
11:32 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения вряд ли примет посреднические усилия России в переговорах с Азербайджаном. Об этом на брифинге заявил спикер парламента Ален Симонян.
«Я думаю, это маловероятно. Мы, конечно, обсуждаем каждое конкретное предложение, но прошлый опыт оставил много плохих воспоминаний, у нас много вопросов, на которые у нас до сих пор нет ответов», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.
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