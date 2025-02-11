Ереван вряд ли примет посредничество РФ в переговорах с Баку — спикер парламента Армении

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения вряд ли примет посреднические усилия России в переговорах с Азербайджаном. Об этом на брифинге заявил спикер парламента Ален Симонян.

«Я думаю, это маловероятно. Мы, конечно, обсуждаем каждое конкретное предложение, но прошлый опыт оставил много плохих воспоминаний, у нас много вопросов, на которые у нас до сих пор нет ответов», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.