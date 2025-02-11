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НОВОСТИ

Экономика РФ в 2024 г. не просто выстояла, но и показала высокую устойчивость — Новак

14:00 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика России в прошедшем году не просто выстояла, но и показала высокую степень устойчивости. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Если коротко охарактеризовать, то 2024 год, несмотря на все санкции и ужесточение санкционной политики со стороны недружественных стран, продемонстрировал высокую степень устойчивости, и российская экономика не просто выстояла, но и развивалась», — сказал он.

Новак также сообщил, что сейчас Россия находится в периоде управляемого охлаждения экономики.

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