Экономика РФ в 2024 г. не просто выстояла, но и показала высокую устойчивость — Новак

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика России в прошедшем году не просто выстояла, но и показала высокую степень устойчивости. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Если коротко охарактеризовать, то 2024 год, несмотря на все санкции и ужесточение санкционной политики со стороны недружественных стран, продемонстрировал высокую степень устойчивости, и российская экономика не просто выстояла, но и развивалась», — сказал он.

Новак также сообщил, что сейчас Россия находится в периоде управляемого охлаждения экономики.