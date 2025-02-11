0
0
149
НОВОСТИ

Сихарулидзе избрали президентом Федерации фигурного катания на коньках России

14:32 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антон Сихарулидзе избран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Его выбрали единогласно на внеочередной выборной конференции организации.

Сихарулидзе был назначен исполняющим обязанности президента федерации в апреле 2023 года после смерти олимпийского чемпиона в танцах на льду Александра Горшкова, занимавшего этот пост с июня 2010 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
9327
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9719
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
9116
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9452
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
9335
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9333
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
9280
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9356
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
9254
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9180

Возврат к списку