Сихарулидзе избрали президентом Федерации фигурного катания на коньках России

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антон Сихарулидзе избран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Его выбрали единогласно на внеочередной выборной конференции организации.

Сихарулидзе был назначен исполняющим обязанности президента федерации в апреле 2023 года после смерти олимпийского чемпиона в танцах на льду Александра Горшкова, занимавшего этот пост с июня 2010 года.