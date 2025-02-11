В двигатель нового корвета ВМС ФРГ неизвестные насыпали стальную стружку - СМИ
18:20 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестные в ФРГ насыпали металлическую стружку в двигатель нового корвета ВМС Emden («Эмден»), речь может идти о диверсии. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телерадиокомпаниями WDR и NDR.
По информации издания, сотрудники верфи Blohm+Voss в Гамбурге обнаружили стружку во время проверки перед отправлением судна. Корабль должен был быть впервые спущен на воду. По мнению экспертов, если бы это осталось незамеченным, корвету мог быть нанесен значительный ущерб, что вновь могло надолго задержать его передачу ВМС Германии. Кто стоит за этим, по данным газеты, пока не ясно.
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