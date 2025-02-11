0
0
0
НОВОСТИ

В двигатель нового корвета ВМС ФРГ неизвестные насыпали стальную стружку - СМИ

18:20 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные в ФРГ насыпали металлическую стружку в двигатель нового корвета ВМС Emden («Эмден»), речь может идти о диверсии. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телерадиокомпаниями WDR и NDR.

По информации издания, сотрудники верфи Blohm+Voss в Гамбурге обнаружили стружку во время проверки перед отправлением судна. Корабль должен был быть впервые спущен на воду. По мнению экспертов, если бы это осталось незамеченным, корвету мог быть нанесен значительный ущерб, что вновь могло надолго задержать его передачу ВМС Германии. Кто стоит за этим, по данным газеты, пока не ясно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 11.02.2025
Производительность труда в РФ должна вырасти на 21% за 6 лет — Решетников
0
190
17:12 11.02.2025
Отправка 40 тыс. военнослужащих на Украину станет для Европы труднодостижимой целью — NYT
0
275
17:00 11.02.2025
ГУР МО Украины готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции — СВР
0
291
16:32 11.02.2025
Экономика США утрачивает доминирующую роль в многополярном мире — глава МВФ
0
343
16:12 11.02.2025
Русский дом в Баку приостанавливает свою деятельность — заявление
0
368
16:00 11.02.2025
ВСУ потеряли более 300 военных и два танка за сутки на курском направлении
0
342
15:58 11.02.2025
«Роснефть» подписала соглашение о сотрудничестве с я правительством Республики Татарстан
0
315
15:32 11.02.2025
Володин призвал покаяться на Красной площади тех, кто получал деньги из-за рубежа
0
362
15:12 11.02.2025
Инфляция в 2024 г. превысила прогнозные значения и составила 9,5% — Новак
0
434
15:00 11.02.2025
В Польше предложили ослабить меры защиты птиц в интересах национальной безопасности
0
407

Возврат к списку