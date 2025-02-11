Шеф пентагона: Мы не будем направлять военных на Украину

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не планируют направлять военных на Украину и рассчитывают на заключение мирного соглашения в скором будущем. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет во время общения с журналистами в Штутгарте.

По словам шефа Пентагона, нынешняя американская администрация президента Дональда Трампа «намерена обеспечить скорое заключение мирного соглашения» на Украине. «Мы не будем направлять военных на Украину», — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.