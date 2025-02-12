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НОВОСТИ

Под Красноармейском уничтожена большая группа колумбийских наемников

09:20 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Множество наемников из Колумбии уничтожены в поселке Шевченко к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск), сообщили ТАСС спасенные из населенного пункта местные жители.

«У нас в поселке долгое время стояли наемники из Колумбии, об их происхождении знали все, это не было тайной. Их было много, группа довольно большая. Незадолго до нашей эвакуации их разом всех и накрыли, большая часть погибла», — рассказали жители поселка.

По словам собеседников агентства, несколько десятков иностранцев были расквартированы на площадке местного дома культуры, куда пришелся один из наиболее мощных ударов. «Там все выгорело вместе с квартирантами», — добавили местные жители.

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