В Японии выросло число банкротств частных компаний - исследование
10:32 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число банкротств частных компаний возросло в Японии в январе почти на 20% по сравнению с ситуацией в том же месяце год назад. Как сообщило исследовательское подразделение Токийской торгово-промышленной палаты, в списке разорившихся оказались 810 фирм, сумма долгов каждой из которых превышает 10 млн иен (более $20 тысяч).
Число банкротств оказалось самым большим с 2014 года. Отмечается, что главная причина разорений — нехватка рабочей силы и, соответственно, резкий рост затрат на персонал. Сказалось также увеличение цен, которые в Японии на протяжении нескольких десятилетий оставались практически неизменными. В 2024 году они поднялись на 2,5% по сравнению с уровнем предыдущего года.
Общая сумма долгов разорившихся компаний составила 121,4 млрд иен (почти $800 млн). Она возросла на 53,4% по сравнению с показателем, зафиксированным год назад.
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