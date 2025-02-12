Винер покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике
11:00 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что покидает свой пост.
«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике», — сказала Винер журналистам.
Она добавила, что намерена передать «накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд».
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