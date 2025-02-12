В пилот по новой системе оплаты труда педагогов вошли Владимир, Сахалин и Удмуртия
11:20 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимирская и Сахалинская области, а также Удмуртия вошли в пилотный проект по новой системе оплаты труда педагогов. Об этом сообщила замминистра просвещения РФ Ирина Шварцман на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по образованию и науке.
«По поводу системы оплаты труда и нагрузки на педагогов, мы сейчас зашли в пилотный проект по новой системе оплаты труда. У нас в пилотном проекте три региона находятся: Сахалин, Владимир и Удмуртия. Как правильно было отмечено, со следующего года проект пойдет на всю страну», — сказала она.
Замминистра отметила, что вопрос о единых подходах к системе оплаты труда для сокращения дифференциации средних зарплат учителей в разных регионах будет отражен в готовящейся стратегии развития образования. «Очевидна необходимость внедрения системы учительского роста и отложенного вознаграждения педагогов за успехи их выпускников, стимулирование молодых учителей», — добавила Шварцман.
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