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Иран отказывается от переговоров с США из-за максимального давления Трампа — власти

12:32 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран отказывается от переговоров с Вашингтоном, так как США не понимают язык дипломатии. Об этом заявила официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани.

«Переговоры подразумевают под собой условия. Язык силы не является частью переговорного процесса, и объявленное максимальное давление никак не способствует переговорам. Мы говорим „нет“ переговорам с противоположной стороной (имеются в виду США — прим. ТАСС), так как они не понимают языка дипломатии. Мир видел, что Совместный всеобъемлющий план действий был подписан в результате усилий Ирана, но закончилось все именно их односторонним выходом», — подчеркнула представитель правительства во время пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал SNN.

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