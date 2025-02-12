В Москве откроется избирательный участок для голосования граждан Абхазии

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Граждане Абхазии смогут принять участие в выборах президента, находясь в столице РФ. Для них подготовлен специальный экстерриториальный избирательный участок, который уже готов к работе. По словам посла Абхазии в РФ Алхаса Квициниа, президентские выборы состоятся 15 февраля. «Один из участков, которые Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила, это участок, который мы сегодня презентуем, в городе Москве. И второй участок у нас будет презентоваться в городе Черкесске. В связи с этим мы сегодня находимся здесь, осматриваем место для избирателей», – сказал Алхас Квициниа.

Участок был размещен в здании библиотеки №164 на улице Шаболовка.

Председатель экстерриториальной участковой избирательной комиссии Беслан Кобахия сообщил, что работа участка начнется 15 числа в 8:00 и будет продолжаться до 20:00 того же дня. «Если выборы пройдут в один день, и этот день выявит победителя, а победителем у нас считается тот, кто наберет 50% плюс один голос от общего числа избирателей, то в этом случае выборы считаются состоявшимися, и победитель будет определен. В случае, если не доберут они до этого рубежа, то объявляется второй тур, который произойдет в течение двух недель», – заявил Кобахия.

Посол и председатель комиссии 12 февраля оценили пропускную способность участка, провели проверку расстановки выборного оборудования и готовность помещения к обеспечению общественного порядка.



Выборы президента Абхазия состоятся в воскресенье. Согласно ст. 9 Конституционного закона республики «О выборах депутатов Народного собрания – парламента Республики Абхазия» Центральная избирательная комиссия создала образовала два избирательных участка за пределами ее территории. Это избирательный участок №4 в Москве и избирательный участок №5 в Черкесске. Они отнесены к избирательному округу №6.