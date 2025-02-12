В Москве откроется избирательный участок для голосования граждан Абхазии
13:37 12.02.2025
Граждане Абхазии смогут принять участие в выборах президента, находясь в столице РФ. Для них подготовлен специальный экстерриториальный избирательный участок, который уже готов к работе. По словам посла Абхазии в РФ Алхаса Квициниа, президентские выборы состоятся 15 февраля. «Один из участков, которые Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила, это участок, который мы сегодня презентуем, в городе Москве. И второй участок у нас будет презентоваться в городе Черкесске. В связи с этим мы сегодня находимся здесь, осматриваем место для избирателей», – сказал Алхас Квициниа.
Участок был размещен в здании библиотеки №164 на улице Шаболовка.
Председатель экстерриториальной участковой избирательной комиссии Беслан Кобахия сообщил, что работа участка начнется 15 числа в 8:00 и будет продолжаться до 20:00 того же дня. «Если выборы пройдут в один день, и этот день выявит победителя, а победителем у нас считается тот, кто наберет 50% плюс один голос от общего числа избирателей, то в этом случае выборы считаются состоявшимися, и победитель будет определен. В случае, если не доберут они до этого рубежа, то объявляется второй тур, который произойдет в течение двух недель», – заявил Кобахия.
Посол и председатель комиссии 12 февраля оценили пропускную способность участка, провели проверку расстановки выборного оборудования и готовность помещения к обеспечению общественного порядка.
Выборы президента Абхазия состоятся в воскресенье. Согласно ст. 9 Конституционного закона республики «О выборах депутатов Народного собрания – парламента Республики Абхазия» Центральная избирательная комиссия создала образовала два избирательных участка за пределами ее территории. Это избирательный участок №4 в Москве и избирательный участок №5 в Черкесске. Они отнесены к избирательному округу №6.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать