Нидерланды в минувшем году увеличили экспорт СПГ из РФ на 68%
16:12 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нидерланды увеличили в 2024 году экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ на 68%. Об этом говорится в сообщении Центрального статистического бюро Нидерландов.
По его данным, в общей сложности страна экспортировала около 21 млрд кубометров СПГ. Из России поступило 1,92 млрд кубометров, рост по сравнению с 2023 годом, когда было экспортировано 1,14 млрд кубометров, составил 68%. В свою очередь поставки из двух других крупнейших стран — экспортеров СПГ — США и Норвегии — немного сократились.
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