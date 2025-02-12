Нидерланды в минувшем году увеличили экспорт СПГ из РФ на 68%

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды увеличили в 2024 году экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ на 68%. Об этом говорится в сообщении Центрального статистического бюро Нидерландов.

По его данным, в общей сложности страна экспортировала около 21 млрд кубометров СПГ. Из России поступило 1,92 млрд кубометров, рост по сравнению с 2023 годом, когда было экспортировано 1,14 млрд кубометров, составил 68%. В свою очередь поставки из двух других крупнейших стран — экспортеров СПГ — США и Норвегии — немного сократились.