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НОВОСТИ

Премьер Грузии заявил об отсутствии суверенитета у Литвы и Эстонии

17:40 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Литва и Эстония не являются суверенными государствами, а действуют по внешней указке.

«Эти страны (Литва и Эстония — прим. ТАСС) не управляются суверенно. У этих государств нет суверенных властей. Они действуют по заказу точно так же, как в Грузии действует радикальная оппозиция. Однако с учетом нашей многолетней дружбы с эстонским народом мы останемся в режиме односторонней дружбы с этой страной», — сказал Кобахидзе грузинским журналистам.

Глава грузинского правительства напомнил, что обе страны в декабре 2024 года ввели санкции против Грузии якобы на фоне растущей обеспокоенности по поводу нарушения демократии и прав человека в Грузии.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, выступая в эстонском парламенте, назвал правящую партию Грузии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» «де-факто властью, у которой нет легитимации» в стране.

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