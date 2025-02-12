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Трамп: Мы условились о том, чтобы команды России и США начали переговоры по Украине немедленно

20:25 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Соединенные Штаты намерены без промедлений приступить к переговорам об урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщил по итогам телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп.

«Мы условились о том, чтобы наши команды начали переговоры немедленно. И мы начнем со звонка <…> Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшейся беседе. Я этим займусь прямо сейчас», — написал глава американской администрации в социальной сети Truth Social.

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