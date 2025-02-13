За ночь сбиты 83 украинских БПЛА над девятью регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 83 украинских БПЛА над девятью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата: 37 БПЛА — над территорией Брянской области; по 12 БПЛА — над территориями Курской и Липецкой областей, 9 БПЛА — над территорией Тверской области, по 3 БПЛА — над территориями Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областей и 1 БПЛА — над территорией Ростовской области», — сказали в ведомстве.