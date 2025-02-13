Госдепартамент США подтвердил информацию об освобождении Винника — адвокат
09:20 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдепартамент США подтвердил освобождение россиянина Александра Винника из американской тюрьмы, сообщил ТАСС его французский адвокат Фредерик Бело.
«Я получил подтверждение от Госдепартамента. Он освобожден», — сказал собеседник агентства.
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