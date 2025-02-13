Госдепартамент США подтвердил информацию об освобождении Винника — адвокат

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09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США подтвердил освобождение россиянина Александра Винника из американской тюрьмы, сообщил ТАСС его французский адвокат Фредерик Бело.

«Я получил подтверждение от Госдепартамента. Он освобожден», — сказал собеседник агентства.