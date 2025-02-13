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США отправляют в Гуантанамо мигрантов, Куба требует вернуть анклав — МО

10:20 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США отправляют мигрантов на территорию кубинской провинции Гуантанамо, Куба требует вернуть этот анклав. Об этом заявило Министерство Революционных вооруженных сил (Минобороны) карибской республики.

«США привозят мигрантов в наручниках на незаконно оккупированную территорию в Гуантанамо, — говорится в сообщении на странице министерства в соцсети X. — Белый дом хочет запереть там около 30 тыс. человек». «Куба требует вернуть этот анклав», — подчеркивается в сообщении, в котором также содержатся фотографии колючей проволоки на стене американской военной базы Гуантанамо, конвоируемого американским солдатом мигранта и схема расположения базы на карте Кубы.

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