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Попытка Байдена управлять всем миром чуть не стоила жизни человечеству — Медведев

11:00 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытка США при предыдущем президенте Джо Байдене управлять всем миром была грубейшей ошибкой, чуть не стоившей жизни человечеству. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Просто в какой-то момент США назначили себя главной страной нашей планеты. И решили, что они вправе управлять всем миром. Вправе вводить незаконные санкции, вправе поражать наших граждан в правах, вправе вести гибридную войну против нашего народа, вправе казнить и миловать. Это была грубейшая ошибка, которая чуть не стоила человечеству его пребывания на Земле», — констатировал Медведев.

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