Трамп разрушил альянс Запада в отношении Украины — Le Monde
13:00 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп разрушил альянс западных стран, начав с Россией обсуждение мирного урегулирования на Украине. Такое мнение высказала французская газета Le Monde, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор Трампа и российского лидера Владимира Путина.
«Без консультаций с европейскими лидерами американский президент в среду подробно побеседовал с президентом России», — говорится в статье. По мнению издания, «таким образом Вашингтон объявляет открытыми мирные переговоры [по Украине], которые уже несколько недель находятся в центре конфиденциальных обменов мнениями». Посредством «такого индивидуального демарша» Трамп разрушил общий фронт, которым западные страны выступали с начала боевых действий, считает Le Monde. «Новый американский президент не предоставляет европейцам никакого места на переговорах», — констатировала газета.
Проявленный Трампом в телефонном разговоре с Путиным подход к событиям на Украине «полон смысла», отметила Le Monde. Американский лидер оценивает эти события как «двусторонний вопрос с Москвой, единственной целью которого является мир, каким бы хрупким он ни был», считает издание.
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