Время Европы прошло - Медведев

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состоявшийся накануне телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа без согласования с Европой показывает, что «ее время прошло». Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал на своей странице в социальной сети X.

«Фригидная старая дева Европа обезумела от ревности и ярости. Ее не предупредили о звонке Путина-Трампа и не проконсультировались о его содержании или последующих заявлениях. Это показывает ее реальную роль в мире и шансы „подцепить мужа“. Неудивительно. Время Европы прошло. Она слаба, уродлива и бесполезна», — написал политик.