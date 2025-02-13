Время Европы прошло - Медведев
14:12 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Состоявшийся накануне телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа без согласования с Европой показывает, что «ее время прошло». Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал на своей странице в социальной сети X.
«Фригидная старая дева Европа обезумела от ревности и ярости. Ее не предупредили о звонке Путина-Трампа и не проконсультировались о его содержании или последующих заявлениях. Это показывает ее реальную роль в мире и шансы „подцепить мужа“. Неудивительно. Время Европы прошло. Она слаба, уродлива и бесполезна», — написал политик.
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