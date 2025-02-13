Суд оштрафовал на 630 тыс. рублей судовладельцев «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239»

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к административной ответственности компании «Кама шиппинг» и «Волгатранснефть», которые являются судовладельцами потерпевших крушение у Керченского пролива танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» соответственно, за нарушение технических регламентов танкерами этих компаний. «Кама шиппинг» назначен штраф в размере 30 тыс. рублей, «Волгатранснефть» — по 300 тыс. рублей за каждый из двух танкеров, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Привлечь ЗАО „Волгатранснефть“ к административной ответственности, назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — сказала судья, оглашая резолютивную часть решения по танкеру «Волгонефть-239».

Кроме того, суд назначил штраф в таком же размере ЗАО «Волгатранснефть» по административному делу по судну «Волгонефть-109». Виновным в нарушении технических регламентов судом признано и ООО «Кама шиппинг» по делу, связанному с танкером «Прикамье», судом ему назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.