Иран построит еще больше ядерных объектов, если по ним будет нанесен удар — президент
15:32 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран построит в сотни раз больше ядерных объектов, если США и Израиль посмеют нанести по ним удар. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан во время поездки в провинцию Бушер.
«Они (имеются в виду США и Израиль — прим. ТАСС) угрожают ударить по нашим ядерным центрам. Они могут ударить по зданиям, но не могут ударить по „мозгам“, которые это строят. Пусть ударят по сотне центров, тысячи таких же будут построены вновь», — заявил иранский президент. Прямую трансляцию вел телеканал SNN.
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