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Голоса телефонных мошенников соберут в единой информационной системе — Мишустин

17:12 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Записи голосов телефонных мошенников будут собираться в специальной информационной системе для идентификации и выявления, сообщил на заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин.

«Для выявления подозрительных действий и их своевременной блокировки планируется создать информационную систему, — анонсировал он. — На ее платформе в том числе станут собираться записи голосов тех, кто использует доверие граждан в корыстных целях».

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