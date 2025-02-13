Участие иностранцев по ряду направлений научной деятельности теперь нужно согласовать с ФСБ - законопроект

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий утверждение перечня направлений научной деятельности, участие в которых иностранцев возможно только по согласованию с ФСБ. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон «О науке и государственной научно-технической политике». Согласно законопроекту, правительство РФ установит перечень направлений научной деятельности и экспериментальных разработок, участие в которых иностранных граждан и иностранных организаций, а также российских организаций, учредителями которых являются иностранный гражданин или иностранная организация, возможно только по согласованию ФСБ. Сведения о планируемых работах будут размещаться в Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.

«Предусмотренный законопроектом механизм контроля со стороны ФСБ России позволит усилить контроль за передачей результатов научной деятельности за пределы Российской Федерации, не нарушая свободу научного творчества и не создавая препятствия для занятия организациями научной деятельностью», — отмечается в пояснительной записке.