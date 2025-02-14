Над тремя регионами РФ за ночь уничтожены 50 украинских БПЛА — Минобороны

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над тремя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов: 41 БПЛА — над территорией Белгородской

области, 5 БПЛА — над территорией Воронежской области и четыре БПЛА — над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.