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НОВОСТИ

Над тремя регионами РФ за ночь уничтожены 50 украинских БПЛА — Минобороны

09:00 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над тремя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов: 41 БПЛА — над территорией Белгородской

области, 5 БПЛА — над территорией Воронежской области и четыре БПЛА — над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.

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