Факторы, которые поспособствуют замедлению инфляции в РФ, набирают силу — Набиуллина

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Факторы, которые будут способствовать замедлению инфляции в России, набирают силу. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Набирают силу факторы, которые будут способствовать замедлению инфляции. Прежде всего продолжается охлаждение кредитования при росте сберегательной активности населения», — сказала она.