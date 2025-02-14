Факторы, которые поспособствуют замедлению инфляции в РФ, набирают силу — Набиуллина
16:00 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Факторы, которые будут способствовать замедлению инфляции в России, набирают силу. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Набирают силу факторы, которые будут способствовать замедлению инфляции. Прежде всего продолжается охлаждение кредитования при росте сберегательной активности населения», — сказала она.
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