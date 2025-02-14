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НОВОСТИ

ХАМАС освободит российского заложника в знак признания поддержки РФ палестинцев

16:32 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское радикальное движение ХАМАС приняло решение освободить 15 февраля удерживаемого в секторе Газа обладателя российского гражданства Александра Труфанова в знак признания поддержки РФ палестинцев. Об этом заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь руководства политбюро движения Тахер ан-Нуну.

«Мы считаем, что российская позиция поддерживает дело палестинцев», — сказал он, подчеркнув, что освобождение Труфанова является «знаком уважения позиции России по Палестине».

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