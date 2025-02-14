Евросоюз намерен ускорить процесс вступления Украины в состав сообщества — фон дер Ляйен

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен ускорить процесс вступления Украины в состав сообщества. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности с речью «Евросоюз в мире». Ее выступление транслировала пресс-служба ЕК.

«Мы активизируем нашу работу, чтобы ускорить процесс вступления Украины в ЕС. Мы уже достигли значительного прогресса. Но сейчас наступило время для Евросоюза двигать горы. Увеличить возможности расходов национальных бюджетов, иметь финансирование для общих европейских проектов и ускорить процесс вступления Украины: это должны быть цели новой Европы», — сказала она.

Говоря о конфликте на Украине, глава ЕК заявила, что Евросоюз хочет достижения мира через силу. «Украине нужен мир через силу. Европа хочет мира через силу», — отметила она.