Собянин: В «Рудневе» открылся летно-испытательный комплекс для беспилотников
18:35 14.02.2025
Как заявил Собянин, обучиться управлению дронами можно как для их гражданского применения, так и для нужд СВО. Правительство Москвы совместно с Минобороны России разрабатывает программу обучения операторов БАС.
«В течение года мы можем, исходя из тех мощностей, которые имеем, подготовить около 5000 бойцов. Надеюсь, что эта программа будет полезна в целом для страны», – заявил глава города.
По мнению заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова, цикл подготовки, который принят в Вооруженных силах, накладывается на московскую площадку. «Мы совмещаем ту программу, которая здесь есть, и программу, которая есть в Вооруженных силах. При этом здесь находятся бойцы, которые получили сперва теорию, потом – довольно серьезную практику. Они прямо из зоны боевых действий. Они здесь пройдут вторую теорию – как обучаться на новых отечественных аппаратах», – заявил Евкуров.
Федеральный центр беспилотных авиационных систем был создан на базе индустриального парка «Руднево» в марте 2023 года.
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