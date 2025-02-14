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Собянин: В «Рудневе» открылся летно-испытательный комплекс для беспилотников

18:35 14.02.2025

В индустриальном парке «Руднево» открыт летно-испытательный комплекс для беспилотных авиационных систем (БАС). Он появился на месте, где работает Федеральный центр беспилотных авиационных систем («ФЦ БАС»). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице РФ активно развивается производство беспилотных систем, «В индустриальном парке «Руднево» создан образовательный центр по подготовке кадров для производства, мощнейший производственный центр, в котором производятся беспилотники от самых маленьких FPV до крупных вертолетных систем, - отметил градоначальник. - И сегодня мы официально вводим летно-испытательный центр, самый крупный в нашей стране, который позволяет испытывать новые разработки и, конечно, обучать всех желающих операторов для управления дронами». 

 Как заявил Собянин, обучиться управлению дронами можно как для их гражданского применения, так и для нужд СВО. Правительство Москвы совместно с Минобороны России разрабатывает программу обучения операторов БАС.

«В течение года мы можем, исходя из тех мощностей, которые имеем, подготовить около 5000 бойцов. Надеюсь, что эта программа будет полезна в целом для страны», – заявил глава города. 

 По мнению заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова, цикл подготовки, который принят в Вооруженных силах, накладывается на московскую площадку. «Мы совмещаем ту программу, которая здесь есть, и программу, которая есть в Вооруженных силах. При этом здесь находятся бойцы, которые получили сперва теорию, потом – довольно серьезную практику. Они прямо из зоны боевых действий. Они здесь пройдут вторую теорию – как обучаться на новых отечественных аппаратах», – заявил Евкуров. 

Федеральный центр беспилотных авиационных систем был создан на базе индустриального парка «Руднево» в марте 2023 года.

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