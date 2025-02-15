Морозы в Москве и области усиливаются, в выходные воздух будет холоднее на 3-4 градуса ниже нормы - Вильфанд

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Морозная погода продолжит усиливаться в Москве и области, на выходных ожидается температура на 3-4 градуса ниже нормы. Значения ночью могут доходить до минус 9-16 градусов, днем показатель составит 6-12 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Морозы в Московском регионе усиливаются, в пятницу температура была ниже нормы на 2-2,5 градуса, а в субботу и воскресенье она будет уже на 3-4 градуса ниже нормы», — сказал он.

В субботу ночная температура в Москве составит около минус 9, по области — до минус 12 градусов, дневные значения будут отмечаться в диапазоне минус 6-8, по области — минус 10 градусов. В ночь на воскресенье в столице будет минус 11-13 градусов, по области — до минус 16. Дневные температуры составят минус 7-12 градусов.