Келлог: Быть за столом переговоров означает по-настоящему присутствовать за ним

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Кит Келлог фактически подтвердил, что Вашингтон не видит для ЕС места на переговорах с РФ по Украине, но заявил, что интересы объединения будут учтены. С этим заявлением он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«В моем понимании, быть за столом переговоров означает по-настоящему присутствовать за ним», — сказал он, отвечая на просьбу ведущей разъяснить его слова о том, что Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. «Это не означает, что интересы не учитывают», — добавил спецпосланник президента США по Украине и России, говоря об учете интересов ЕС.