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Агентство Bloomberg сообщило, к какой дате в Белом доме рассчитывают добиться прекращения огня на Украине

20:03 16.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила европейских чиновников, что рассчитывает добиться прекращения огня на Украине к Пасхе, которая наступит 20 апреля. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В этом году католики и православные будут отмечать Пасху в один день.

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