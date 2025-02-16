Агентство Bloomberg сообщило, к какой дате в Белом доме рассчитывают добиться прекращения огня на Украине

20:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила европейских чиновников, что рассчитывает добиться прекращения огня на Украине к Пасхе, которая наступит 20 апреля. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В этом году католики и православные будут отмечать Пасху в один день.