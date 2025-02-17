Израиль не допустит создания палестинского государства — глава МО

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль не согласится на создание палестинского государства, так как это поставит под угрозу его собственное существование. С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац на встрече с американской делегацией, в которую вошли несколько сенаторов и заместитель спецпредставителя США на Ближнем Востоке Морган Ортагус.

«Израиль никогда не согласится на создание палестинского государства, которое поставит под угрозу его (Израиля — прим. ТАСС) существование. Приоритеты Израиля ясны: предотвращение получения ядерного оружия Ираном, освобождение всех заложников, ликвидация ХАМАС в Газе, а после этого — соглашение [о нормализации] с Саудовской Аравией», — сказал Кац, чьи высказывания распространила его пресс-служба. Глава МО добавил, что «план [президента США Дональда] Трампа относительно Газы — единственный, который может гарантировать безопасность жителей Израиля после событий 7 октября [2023 года]».

В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинцы, проживающие в секторе Газа, должны получить возможность добровольно покинуть территорию анклава, если сделают такой выбор.