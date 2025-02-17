0
0
169
НОВОСТИ

В Европе объединяются силы, не желающие мира на Украине — глава МИД Венгрии

11:32 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы, которые не желают мирного разрешения конфликта на Украине, объединяются в Европе. Об этом заявил журналистам посещающий Казахстан министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

«Мы должны признаться, что в Европе сейчас объединяют силы те стороны, которые не желают мира. В Европе сторонники войны объединяются», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 17.02.2025
Пашинян подвергает опасности существование Армении — экс-президент Роберт Кочарян
0
78
12:00 17.02.2025
Трансатлантический альянс умер на конференции в Мюнхене, считает колумнист Bloomberg
0
95
11:20 17.02.2025
ВСУ пытаются перебрасывать подкрепления в Часов Яр — Пушилин
0
189
11:05 17.02.2025
Еще двое подростков задержаны в Нижегородской области за попытку поджога релейных шкафов
0
211
11:00 17.02.2025
Политика Трампа по Украине стала «ударом хлыста» для Европы — WP
0
216
10:32 17.02.2025
Британия готова гарантировать безопасность Украины путем размещения войск — Стармер
0
265
10:20 17.02.2025
Европейские лидеры в Париже обсудят возможное развертывание войск на Украине — FT
0
291
10:05 17.02.2025
Самая низкая температура воздуха с начала года отмечена сегодня ночью в Москве — синоптик
0
300
10:00 17.02.2025
Премьер Британии заявил о планах обсудить с Трампом «прочную сделку» по Украине
0
305
09:32 17.02.2025
Шольц заявил, что Европа никому не позволит договориться о демилитаризации Украины
0
374

Возврат к списку