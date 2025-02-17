В Европе объединяются силы, не желающие мира на Украине — глава МИД Венгрии
11:32 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы, которые не желают мирного разрешения конфликта на Украине, объединяются в Европе. Об этом заявил журналистам посещающий Казахстан министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.
«Мы должны признаться, что в Европе сейчас объединяют силы те стороны, которые не желают мира. В Европе сторонники войны объединяются», — сказал он.
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