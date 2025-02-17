ЕС может претендовать на роль в переговорах по Украине из-за санкций против РФ — Таяни
13:00 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что введенные ЕС санкции в отношении РФ позволяют европейцам рассчитывать на место за столом переговоров об украинском урегулировании. Как он рассказал в интервью газете La Stampa, этот аспект он обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
«С госсекретарем США я затрагивал вопрос о санкциях, которые ЕС ввел в последние месяцы против России. Очевидно, что это представляет важный инструмент для того, чтобы играть роль [в переговорном процессе]. Европа должна быть сильной, единой и вызывать доверие, она должна быть уверена в своей незаменимости за столом переговоров. На это надо претендовать», — сказал министр. Он считает, что Европа не должна «остро реагировать на отдельные заявления», поскольку переговорный процесс будет долгим и пока находится только в самом начале.
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