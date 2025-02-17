Песков назвал динамику СВО очевидной
14:12 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Динамика СВО хорошо известна, международные эксперты видят и точно фиксируют ее. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС о возможности влияния переговоров по Украине на ход СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока СВО продолжается, динамика хорошо известна. Все эксперты видят эту динамику, фиксируют точно», — сказал представитель Кремля.
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