Песков назвал динамику СВО очевидной

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Динамика СВО хорошо известна, международные эксперты видят и точно фиксируют ее. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС о возможности влияния переговоров по Украине на ход СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока СВО продолжается, динамика хорошо известна. Все эксперты видят эту динамику, фиксируют точно», — сказал представитель Кремля.