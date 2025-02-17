РФ намерена и дальше помогать Приднестровью в обеспечении республики газом — Новак

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия проделала большую работу, чтобы помочь обеспечить Приднестровье газом, с 14 февраля в республику с европейского рынка было направлено около 3 млн куб. м газа в сутки. Россия намерена и дальше оказывать поддержку региону, сказал журналистам вице-премьер Росси Александр Новак.

«Россия оказала поддержку для того, чтобы газ пошел с европейского рынка. Дальше будем вместе смотреть за ситуацией и также оказывать поддержку», — сказал он.