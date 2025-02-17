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Большинство американцев считает, что иностранная помощь США связана с коррупцией — опрос

17:32 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство американцев полагают, что иностранная помощь США «идет на коррупцию». Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный консалтинговой компанией Public First для газеты Financial Times.

Cогласно отчету, почти 60% респондентов согласились с тем, что средства, выделяемые на гуманитарные цели, «тратятся на коррупцию или административные сборы». Только 12% опрошенных не согласились с таким утверждением.

Тем самым избиратели, как отмечает FT, «поддерживают точку зрения президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска», возглавляющего ведомство по повышению эффективности правительства США, на деятельность Агентства США по международному развитию (USAID).

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