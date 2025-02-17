Словакия не пошлет своих солдат на Украину и против ее членства в НАТО — премьер

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо никогда не согласится на членство Украины в НАТО, и республика не направит своих военнослужащих в эту страну. Об этом говорится в сообщении на странице главы словацкого правительства в соцсети.

«Евросоюз не уполномочен принимать решения об участии иностранных войск [в миротворческих операциях] на территории иного государства. Это возможно только на основе принятого в соответствующих органах ООН решения, или на основании двусторонних соглашений между Украиной и отдельными странами, выразившими желание направить войска на ее территорию, — говорится в сообщении. — Роберт Фицо неоднократно заявлял о своей позиции [по отношению к конфликту на Украине]. Во-первых, он никогда не согласится на ее членство в НАТО <.>. Во-вторых, Словакия не направит какие-либо [подразделения своих] вооруженных сил на Украину».