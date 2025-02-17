Постоянная поддержка ФРГ Киева возможна только при специальном финансировании — Шольц
22:00 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что постоянная поддержка ФРГ Украины возможна только в том случае, если будет принято решение о ее специальном финансировании.
«Совершенно очевидно, что наша постоянная и необходимая поддержка Украины возможна только в том случае, если мы примем решение о ее особом финансировании», — заявил Шольц журналистам в рамках неформальной встречи лидеров стран ЕС в Париже. Трансляцию вел телеканал NTV. «Все пытаются финансировать это за счет сокращения бюджета нашей страны, за счет сокращения инвестиций в инфраструктуру, такую как железные дороги, дороги или другие проекты, или за счет сокращения нашей социальной поддержки, и не получают никакой поддержки от граждан», — добавил канцлер.
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