Постоянная поддержка ФРГ Киева возможна только при специальном финансировании — Шольц

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что постоянная поддержка ФРГ Украины возможна только в том случае, если будет принято решение о ее специальном финансировании.

«Совершенно очевидно, что наша постоянная и необходимая поддержка Украины возможна только в том случае, если мы примем решение о ее особом финансировании», — заявил Шольц журналистам в рамках неформальной встречи лидеров стран ЕС в Париже. Трансляцию вел телеканал NTV. «Все пытаются финансировать это за счет сокращения бюджета нашей страны, за счет сокращения инвестиций в инфраструктуру, такую как железные дороги, дороги или другие проекты, или за счет сокращения нашей социальной поддержки, и не получают никакой поддержки от граждан», — добавил канцлер.