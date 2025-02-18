0
0
71
НОВОСТИ

Поставки газа России по «Турецкому потоку» в Европу вторую неделю подряд обновляют рекорд

11:00 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в Европу вторую неделю подряд обновляют исторический рекорд. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Так, с 10 по 16 февраля прокачка через компрессорную станцию «Странджа — 2» на границе Турции и Болгарии (сухопутное продолжение морской части «Турецкого потока») превысила 396 млн куб. м. Это абсолютный недельный рекорд поставок с момента запуска газопровода в январе 2020 года. Предыдущий максимум наблюдался неделей ранее — около 392 млн куб. м.

Также в понедельник, 10 февраля, был превышен рекордный показатель суточных поставок по газопроводу — 56,7 млн куб. м. Таким образом, средняя загрузка «Турецкого потока» в европейском направлении в феврале оказывается на 12% выше, чем в декабре 2024 года, и на 10% больше по сравнению с январем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

11:05 18.02.2025
ГД предлагает защитить педагогов от физического и психологического воздействия — Володин
0
53
10:32 18.02.2025
Во Франции Соцпартия выдвинула вотум недоверия премьер-министру за его слова о мигрантах
0
143
10:20 18.02.2025
Переговоры РФ и США пройдут во дворце королевской семьи Саудовской Аравии Дирия
0
151
10:05 18.02.2025
Российские бойцы, прорвав оборону ВСУ у Тернов, вошли в Ямполовку в ДНР — Марочко
0
183
10:00 18.02.2025
ГД предлагает сделать бесплатным обучение по рабочим специальностям — Володин
0
178
09:32 18.02.2025
Тайвань рассматривает возможность многомиллиардной закупки вооружений у США — Reuters
0
247
09:20 18.02.2025
В РФ предлагают давать до 5 лет тюрьмы за фиктивную выдачу сертификата о знании русского
0
262
09:05 18.02.2025
Маск считает, что Германию необходимо «снова освободить»
0
343
09:00 18.02.2025
За ночь сбиты пять БПЛА над Белгородской и Воронежской областями
0
271
22:40 17.02.2025
На экстренной встрече лидеров ЕС в Париже не принято никаких решений по Украине — Туск
0
1008

Возврат к списку