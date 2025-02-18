Поставки газа России по «Турецкому потоку» в Европу вторую неделю подряд обновляют рекорд

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в Европу вторую неделю подряд обновляют исторический рекорд. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Так, с 10 по 16 февраля прокачка через компрессорную станцию «Странджа — 2» на границе Турции и Болгарии (сухопутное продолжение морской части «Турецкого потока») превысила 396 млн куб. м. Это абсолютный недельный рекорд поставок с момента запуска газопровода в январе 2020 года. Предыдущий максимум наблюдался неделей ранее — около 392 млн куб. м.

Также в понедельник, 10 февраля, был превышен рекордный показатель суточных поставок по газопроводу — 56,7 млн куб. м. Таким образом, средняя загрузка «Турецкого потока» в европейском направлении в феврале оказывается на 12% выше, чем в декабре 2024 года, и на 10% больше по сравнению с январем.