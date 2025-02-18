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Никто не сделал больше Зеленского для уничтожения государственности Украины — Патрушев

11:32 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешние нелегитимные власти Украины приложили максимум усилий для уничтожения государственности своей страны. Многое сделали и западные покровители киевского режима, отметил в интервью aif.ru помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Государственность Украины стала настолько зыбка, что опирается лишь на поддержку из-за рубежа, — указал глава Морской коллегии. — У киевской хунты нет опоры на собственный народ, президент страны нелегитимен, неонацистская власть держит граждан Украины в рабском повиновении под страхом лишения жизни».

«Никто не сделал столько для уничтожения украинской государственности, сколько [Владимир] Зеленский и его подручные. И, конечно, их покровители», — заключил Патрушев.

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