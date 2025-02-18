Reuters впервые за 3 года запустило трансляцию с камер в центре Киева, несмотря на запрет

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство Reuters впервые за три года запустило онлайн-трансляцию с камер на площади Независимости в центре Киева, несмотря на существующий запрет украинских властей. Видео доступно в Twitter агентства.

В Reuters не пояснили, почему было принято такое решение и как компания получила разрешение властей на трансляцию.