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НОВОСТИ

Reuters впервые за 3 года запустило трансляцию с камер в центре Киева, несмотря на запрет

14:00 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство Reuters впервые за три года запустило онлайн-трансляцию с камер на площади Независимости в центре Киева, несмотря на существующий запрет украинских властей. Видео доступно в Twitter агентства.

В Reuters не пояснили, почему было принято такое решение и как компания получила разрешение властей на трансляцию.

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