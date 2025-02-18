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НОВОСТИ

В 2024 году количество уголовных дел при реализации нацпроектов увеличилось в 2 раза

15:12 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество уголовных дел о преступлениях, совершенных при реализации национальных проектов, в прошлом году возросло в два раза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«В 2024 году увеличилось в два раза число решений о возбуждении уголовных дел о преступлениях при реализации нацпроектов, почти половина — в сфере демографии. В суды передано 678 уголовных дел в отношении 842 фигурантов, что также практически вдвое больше, чем в 2023 году», — говорится в сообщении.

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