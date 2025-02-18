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У пары белых медведей в Пермском зоопарке впервые родился детеныш

17:30 18.02.2025

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Фото с сайта www.rosneft.ru
У пары белых медведей живущих в Пермском зоопарке под опекой «Роснефти», впервые родился медвежонок. Увидеть детеныша посетители смогут в марте, когда он будет выходить со своей мамой Милкой из берлоги. К этому времени зоологи определят пол медвежонка и выберут для него имя. Как отмечают зоологи, малыш здоров, активен и любознателен. Его родители - белые медведи Милка и Сэрику - познакомились в Пермском зоопарке 11 лет назад.

Рождение белого медведя в зоопарке всегда становится значимым событием в России, поскольку полярный хищник значится в Красной книге РФ и находится под угрозой уничтожения. Также он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида. В России живет примерно 4 000 полярных медведей.

С 2013 года все белые медведи в российских зоопарках находятся под опекой «Роснефти». Компания патронирует 35 полярных хищников в 16 зоопарках страны, обеспечивая их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, а также обновление вольеров, проведение научных исследований и образовательных программ. При поддержке «Роснефти» были разработаны специальные игрушки для повышения физической активности медведей. Также компания выполняет программу по спасению и реабилитации молодых белых медведей, оставшихся в дикой природе без опеки матери.

Как уже сообщала «Независимая газета», «Роснефть» в сотрудничестве с крупнейшими научными институтами РФ организует геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования, а также изучает популяции животных-биоиндикаторов - дикого северного оленя, атлантического моржа, белой чайки и белого медведя.

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