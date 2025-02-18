Россия и США договорились начать работу по восстановлению в сфере экономики - МИД РФ
18:35 18.02.2025 Источник: Интерфакс
Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о налаживании диалога по возобновлению сотрудничества в экономике, включая энергетику и космос, сообщили в МИД РФ.
"Достигнуты договоренности о налаживании диалога по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос и другие сферы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам российско-американских консультаций.
В нем отмечается, что на встрече обсуждался широкий круг вопросов, включая перспективы нормализации двусторонних отношений. В частности, стороны условились о скорейшем назначении послов и начале консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств "по устранению ограничений на деятельность диппредставительств двух стран", сообщили на Смоленской площади.
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