0
0
79
НОВОСТИ

Россия и США договорились начать работу по восстановлению в сфере экономики - МИД РФ

18:35 18.02.2025 Источник: Интерфакс

Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о налаживании диалога по возобновлению сотрудничества в экономике, включая энергетику и космос, сообщили в МИД РФ.

"Достигнуты договоренности о налаживании диалога по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, включая энергетику, космос и другие сферы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам российско-американских консультаций.

В нем отмечается, что на встрече обсуждался широкий круг вопросов, включая перспективы нормализации двусторонних отношений. В частности, стороны условились о скорейшем назначении послов и начале консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств "по устранению ограничений на деятельность диппредставительств двух стран", сообщили на Смоленской площади.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 18.02.2025
Рубио допустил «историческое партнерство» России и США в экономике
0
202
17:30 18.02.2025
У пары белых медведей в Пермском зоопарке впервые родился детеныш
0
177
17:12 18.02.2025
Рубио подтвердил, что Западу придется отменять санкции против РФ в случае урегулирования
0
273
17:00 18.02.2025
РФ и США договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне — Рубио
0
288
16:32 18.02.2025
Одного звонка и встречи в Эр-Рияде недостаточно для установления мира на Украине — Госдеп
0
324
16:12 18.02.2025
В ГД хотят освободить от срочной службы бойцов СВО, отслуживших полгода по контракту
0
301
16:00 18.02.2025
США не уведомили Украину о предмете переговоров с Россией — WP
0
352
15:32 18.02.2025
В Иране предъявили обвинения в шпионаже двум британским подданным
0
346
15:12 18.02.2025
В 2024 году количество уголовных дел при реализации нацпроектов увеличилось в 2 раза
0
369
15:00 18.02.2025
ЕС готовит предложения по увеличению странами расходов на оборону — еврокомиссар
0
407

Возврат к списку